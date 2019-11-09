Güney Amerika'da ABD karşıtı politikalar yükselişte

Güney Amerika ülkeleri siyasal ve sosyal açıdan hareketli günler yaşıyor.

Arjantin'de peronist hareket lideri Alberto Fernandez'in seçimleri kazanmasının ardından Bolivya'da da Evo Morales ülkesinin yeni devlet başkanı oldu.

Brezilya'da ise eski Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva tahliye edildi. Brezilya halkı Silva'nın tahliyesini kutladı.

19 aydır hapiste olan Silva, tahliye talebinin kabul edilmesinin ardından serbest bırakıldı. Yüzlerce kişi, Silva'yı sokaklarda karşıladı.

Lula De Silva, hapsiten çıktıktan sonra yaptığı konuşmada "Bir adamı tutuklamadılar, bir fikri öldürmeye çalıştılar ancak fikirler öldürülemez" dedi.

2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuştu.

Silva, favoriler arasında gösterildiği devlet başkanlığı seçimine girmesini engellemek amacıyla suçlandığını söylemişti. Silva'nın katılmadığı seçimlerde Brezilya'nın Trump'ı olarak tanınan Jair Bolsonaro devlet başkanı olmuştu. ABD seçimlerde Bolsonaro'yu desteklemişti.

ABD politikalarına karşı bayrak açan bir diğer Güney Amerika ülkesi de Arjantin. Son yıllarda IMF politikaları nedeniyle ekonomisi iflasın eşiğine gelen Arjantin'de peronist hareket lideri Alberto Fernandez devlet başkanlığına seçildi.

Fernandez, Uluslararası Para Fonu'na rest çekti. Görevi devralmaya hazırlandığı selefi Mauricio Macri döneminde alınan 57 milyar dolarlık borcun, şu anki koşullarda ödemesinin söz konusu olmadığını söyledi.

And Dağlarının zirvesindeki 11 milyon nüfuslu Bolivya'da da ekim ayı sonunda yapılan seçimleri halkçı Evo Morales kazandı. Morales muhalifleri orduyu Morales'e karşı darbe yapmaya çağırdı.

Morales taraftarları ise Bolivya kentlerinde devlet başkanlarına destek mitingleri düzenliyorlar.

Şili'de ise metro zamlarını protesto etmek için başlayan eylemler 6 Ekim'den bu yana devam ediyor.

Cuma günü halk, Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etmek için sokaklara çıktı.

Başkent Santiago'daki İtalya Meydanı'nda yaklaşık 75 bin kişi bir araya geldi.

Santiago'da 25 Ekim'de, İtalya Meydanı'nda düzenlenen gösteriye yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi katılmıştı.



ulusal.com.tr