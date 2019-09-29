Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden depremle ilgili açıklama yapıldı. Yerel saatle 10.57'de meydana gelen depremin merkez üssünün Constitucion (Konstitüsyon) şehrinin 66 kilometre mesafede gerçekleştiği kaydedildi.
Depremin sahil şeridini ve 360 kilometre uzaklıkta bulunan başkent Santiago'daki binaları sarstığı bildirildi. Henüz hasar raporunun olmadığı aktarıldı.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
ulusal.com.tr
Güney Amerika ülkesi Şili'de pazar günü 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem geniş bir coğrafyada hissedildi, korku yarattı. Can ve mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.