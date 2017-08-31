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Güney Kore, Kim Jong Un için suikast ekibi hazırlıyor!
Güney Kore, Kim Jong Un için suikast ekibi hazırlıyor!
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SON DAKİKA: Deprem oldu

Güney Kore, Kim Jong Un için suikast ekibi hazırlıyor!

Seul yönetiminin, olası bir Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti saldırısına hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için Kim Jong Un ve yakın danışmanlarını öldürecek bir suikast ekibi hazırladığı belirtildi

Güney Kore, Kim Jong Un için suikast ekibi hazırlıyor!
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Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ve ABD'nin peşi sıra yaptığı füze denemelerinin ardından Kore yarımadasında tansiyon yeniden yükselirken, Güney Kore'nin Kim Jong Un'a suikast düzenlemek için özel bir birlik yetiştirdiği ifade edildi.

Güney Kore basınında yer alan ve hükümet kaynaklarından sızdırıldığı belirtilen bir belgeye göre, Seul yönetimi KDHC'nin savaşı başlatması durumunda Kim Jong Un ve yakın danışmanlarını öldürmek için bir özel kuvvet birliğini hazırlıyor.

Güney Kore'nin bu stratejisinin, Kuzey'de yer alan ve nükleer tesisleri de içeren 1000 hedefi içerdiği belirtildi. Güney Kore'nin bu hedefleri etkisiz hale getirerek, olası bir nükleer saldırının önüne geçmeyi planladığı vurgulandı.

Savunma Bakanı tarafından konuyla ilgili olarak bilgilendirilen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in de, olası bir saldırıya hızlıca cevap verecek savaş stratejileri geliştirilmesi talimatını verdiği belirtildi./Habertürk

Etiketler; #Güney Kore #Kim Jong Un
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