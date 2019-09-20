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Güvenlik Konseyi'de İdlib Oylaması

İdlib konusu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tartışıldı. Sunulan 2 tasarı reddedildi. Ateşkes tasarısı Rusya ve Çin tarafından veto edildi. 2 ülke ateşkesin terör listesindeki örgütleri kapsamamasını istedi. Rusya ile Çin'in tasarısı da kabul edilmedi.

Güvenlik Konseyi'de İdlib Oylaması

İdlib'de ateşkes Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylandı.

İdlib'de ateşkesi konu alan iki tasarı oylandı. İkisi de reddedildi.

Güvenlik Konseyi'nde önce Almanya, Kuveyt ve Belçika tarafından tasarı sunuldu.

Tasarıda İdlib kentinde ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini istendi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily (Vasili) Nebenzia, suçlamaları reddederek, İdlib'de sadece terör örgütlerine karşı mücadele edildiğini savundu.

Rusya ve Çin tasarıyı veto etti.

Ardından iki ülke karşı tasarılarını sundu. Rusya ve Çin, ateşkesin Güverlik Konseyi'nin terör listesindeki örgütlerle bağlantılı kişi ve grupları kapsamamasını'' istedi.

Tasarısı ise gerekli olan 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi.

Eylül 2018'den bu yana İdlib'den nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #güvenlik konseyi #idlib #Birleşmiş milletler #rusya #çin
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