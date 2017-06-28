Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
"Koçyiğit askeri okul personeli ve öğrencilerini fişledi"
Tablet ve telefonlara dikkat
Tablet ve telefonlara dikkat

Haber alınamayan 80 kişinin hayatını kaybettiği değerlendiriliyor

Yangından sonra haber alınamayanlar da dahil toplamda 80 kişinin hayatını kaybettiği değerlendiriliyor

Haber alınamayan 80 kişinin hayatını kaybettiği değerlendiriliyor

 İngiltere'nin başkenti Londra'da iki hafta önce 24 katlı binada çıkan yangında 80 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yangının ardından haber alınamayanlar da dahil olmak üzere 80 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle ölenlerin kesin sayısının yıl sonunda belirlenebileceği kaydedildi.

Londra’nın batısındaki Kensington ilçesinde belediyeye ait Grenfell Tower'da yangın çıkmıştı. Bozuk bir buzdolabından kaynaklandığı açıklanan yangında yüzlerce kişi evini kaybetmişti. 129 daireli Grenfell Tower'daki yangının binanın dış cephesinde kullanılan plastik içeren kaplama nedeniyle hızla yayıldığı açıklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #ölü sayısı #ingiltere #Grenfell Tower
banner863
Önceki Haber
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Sonraki Haber
Borsa günü tarihi zirvesinden tamamladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.