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Hafter'in paralı askerleri Libya'nın başkenti Trablus'a saldırdı

Darbeci Hafter'in paralı askerleri Libya'nın başkenti Trablus'a saldırdı. Sert direnişle karşılaşan Hafter kuvvetleri kent merkezine giremedi. Çatışmaların devam ettiği sırada Türkiye ile Libya arasındaki kargo uçağı trafiği de dikkat çekti.

DÜNYA 13.12.2019, 21:28
Hafter'in paralı askerleri Libya'nın başkenti Trablus'a saldırdı

Libya'da Halife Hafter meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı Trablus'a operasyon başlattı.

Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Hafter güçleri ve destekçilerine, "Libya'yı üssünüz yapmayı hayal etmeyin" dedi.

Serrac, meşru hükümete bağlı birliklerin Hafter'in saldırılarına, paralı askerlerine sert bir şekilde karşılık verdiğini belirtti.

Ülkenin doğusunda hâkimiyet kuran Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.

Aylardır Trablus'u zorlayan Hafter perşembe günü Trablus'u almak için bir kere daha saldırı talimatı vermişti.

Bölgeden gelen son haberlere göre Trablus çevresindeki tüm cephelerde darbeci  güçler püskürtüldü. Hafter'e bağlı kuvvetlerin çok ağır kayıp verdiği de gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Hafter'in saldırısının başlamasıyla Türkiye'nin Serrac Hükümeti'ne destek vermek amacıyla uçaklarla yardım gönderdiği iddia ediliyor.

ulusal.com.tr

#libya #Trablus
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