Hamaney: Caniler ve katillerden intikam alınacak

Saldırıya karşı sert açıklamalar geldi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 'Suçluları acı bir intikam bekliyor' dedi.

İran ulusuna baş sağlığı dileyen Hamaney, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak" ifadelerini kullandı.

İntikam açıklaması İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den de geldi. Süleymani suikastının Tahran'ı direnç göstermede daha kararlı kılacağını ve Süleymani'nin intikamının alınacağını söyledi.

Ruhani, saldırıyı, "zalimce ve korkakça" olarak niteledi. İran Cumhurbaşkanı, "İran ve bölgenin özgür ulusları, ABD'nin işlediği bu korkunç suçun intikamını kuşkusuz alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırı büyük yankı uyandırdı. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, de 'Saldırının karşılığı sert bir şekilde verilecek.' dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif de sessiz kalmadı. ABD ile İsrail'in sevincinin mateme dönüşeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Zarif, ABD'nin saldırısını "uluslararası terörizm" şeklinde nitelendirdi. İranlı bakan, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." dedi.

Olayın yaşandığı Irak'tan da ard arda tepki mesajları geldi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, suikastın Irak halkı, devleti ve hükümetine karşı düşmanlık içerdiğini söyledi.

Ülke egemenliğinin ihlal edildiğini vurgulayan Abdulmehdi, saldırıyla birlikte bölgede yıkıcı bir savaşın fitilinin ateşlendiği belirtildi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da Kasım Süleymani için "intikam vaadinde" bulundu.



ulusal.com.tr