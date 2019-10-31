Hamaney'den dikkat çeken açıklama

Irak ve Lübnan'da hükümet karşıtı gösterilerde ivme hızla yükselirken, İran, bölgedeki kaostan Amerika ve Batı ülkelerini sorumlu tutuyor.



İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'daki hava savunma üniversitesinin mezuniyet töreninde konuştu.



Hamaney, Irak ve Lübnan'daki eylemlerin, dışarıdan organize edildiğini söyledi.



Hamaney, Irak ve Lübnan halkına istikrarı koruma çağrısı yaptı.

ulusal.com.tr