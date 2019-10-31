Hamaney'den dikkat çeken açıklama
İran, Irak ve Lübnan'daki hükümet karşıtı gösterilerden Amerika'yı sorumlu tuttu. Başkent Tahran'da konuşan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Amerika ve Batılı ülkelerin istihbarat servisleri bölgede kaos çıkarmaktadır" dedi. Hamaney, Irak ve Lübnan halkına sağduyu çağrısı yaptı.
DÜNYA 31.10.2019, 15:31
Irak ve Lübnan'da hükümet karşıtı gösterilerde ivme hızla yükselirken, İran, bölgedeki kaostan Amerika ve Batı ülkelerini sorumlu tutuyor.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'daki hava savunma üniversitesinin mezuniyet töreninde konuştu.
Hamaney, Irak ve Lübnan'daki eylemlerin, dışarıdan organize edildiğini söyledi.
Hamaney, Irak ve Lübnan halkına istikrarı koruma çağrısı yaptı.
ulusal.com.tr
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