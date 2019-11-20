Hamaney: Saldırıyı püskürttük

İran’da 16 Kasım’dan bu yana devam eden eylemler hakkında dini lider Ali Hamaney konuştu.

İran lideri, ülkesindeki gösterilerin halk tarafından yapılmadığını söyledi. Gösterileri bir güvenlik meselesi olarak ele aldıklarını kaydetti.

Tahran’da iş adamlarıyla bir araya gelen Hamaney, Dostlar ve düşmanlar bilsin ki son günlerdeki güvenlik olaylarında askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük. Düşmanı birçok alanda yendiğimiz gibi ekonomik alanda da yeneceğizşeklinde konuştu.

İran’da akaryakıt zammı ardından başlayan protestolar ülke çapına yayılmıştı. Göstericiler zaman zaman kamu binalarını, benzinlikleri ve banka şubeleri ateşe verildi.

ulusal.com.tr