Hamaney: Saldırıyı püskürttük
İran lideri Ali Hamaney, Tahran’da iş adamlarıyla buluştu. Ülkesindeki eylemler hakkında ilk kez konuştu. İran lideri gösterilerin halk tarafından yapılmadığını söyledi. Saldırıların püskürtüldüğünü ifade etti. İran’da eylemler halen devam ediyor.
DÜNYA 20.11.2019, 15:52
İran’da 16 Kasım’dan bu yana devam eden eylemler hakkında dini lider Ali Hamaney konuştu.
İran lideri, ülkesindeki gösterilerin halk tarafından yapılmadığını söyledi. Gösterileri bir güvenlik meselesi olarak ele aldıklarını kaydetti.
Tahran’da iş adamlarıyla bir araya gelen Hamaney, Dostlar ve düşmanlar bilsin ki son günlerdeki güvenlik olaylarında askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük. Düşmanı birçok alanda yendiğimiz gibi ekonomik alanda da yeneceğizşeklinde konuştu.
İran’da akaryakıt zammı ardından başlayan protestolar ülke çapına yayılmıştı. Göstericiler zaman zaman kamu binalarını, benzinlikleri ve banka şubeleri ateşe verildi.
ulusal.com.tr
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