G20 zirvesini protesto eden göstericiler Hamburg'u savaş alanına çevirdi. Caddelere barikat kurup ateş yakan protestocular polisle çatıştı, iş yerlerini yağmaladı, çok sayıda aracı da ateşe verdi. Gösterilerde terör örgütü PKK'ya ait semboller ve Öcalan posterleri açılması da dikkat çekti. Olaylarda 213 polis yaralandı 265 gösterici de gözaltına alındı.

Almanya'nın Hamburg kenti, G20 Liderler Zirvesini protestoları nedeniyle adeta savaş alanına döndü.



Protestolar dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren zirveyi gölgede bıraktı.







Hamburg'da sayıları 100 bini bulan küreselleşme karşıtı gruplar yolları kapattı, barikatları, araçları ateşe verdi.



Şiddet yanlısı aşırı sol gruplara karşı bir süre geri planda bekleyen Alman polisi, daha sonra göstericilere TOMA'lardan tazyikli su ve gaz sıkarak müdahale etti. Yüzlerini kapatan göstericiler ise polise taş ve şişe fırlatarak karşılık verdi.







Yerel polisin 'yardım' talebi üzerine ağır silahlı özel kuvvet ekiplerinin de müdahale ettiği olaylar sırasında Hamburg semaları dumanla kaplandı.



Polisin müdahalesi sabaha karşı daha da sertleşti. Olayların yaşandığı bölgede her eve giren Alman polisi, vatandaşlarını sosyal medya hesaplarından görüntü ve fotoğraf paylaşmamaları konusunda uyardı.







Göstericiler molotofkokteyli, demir çubuklar, yön levhaları, taş ve şişelerle polise ve çevredeki işyerlerine saldırdı. Bazı göstericilerin binaların çatılarına saklanması üzerine özel kuvvetler bölgeyi kontrol altına aldı.



Göstericiler çok sayıda market, mağaza ve dükkanı yağmaladı, araçları ateşe verdi. Olaylara sabaha karşı bastırılabildi. Protestocuların bazıları gözaltına alındı. Çoğu ise kaçmayı başardı.







20 bin polisin görevlendirildiği Hamburg'da farklı noktalarda toplam 100 bin kişinin eylem yaptığı tahmin ediliyor. Polis, 100 bin eylemciden 8 bininin şiddet kullanmaya meyilli olduğunu ifade etti.



Şiddetli protesto gösterilerinde 213 polis yaralandı, 265 gösterici de gözaltına alındı. Yaralanan gösterici sayısıyla ilgili ise açıklama yapılmadı.







Gece yaşanan şiddet olayları gündüz yerini yürüşe bıraktı. ''G20 hoşgelmedin'' parolasıyla düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. PKK, MLKP ve YPG terör örgütleri yandaşları da yürüşteydi. Yürüyüşte terör örgütüne ait semboller ve Öcalan posterleri açıldı. Alman polisinin yasak sembollere müdahalede etmemesi dikkat çekti.



ulusal.com.tr



