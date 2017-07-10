Almanya'da G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg'daki yaşanan şiddet olaylarında, 476 polisin yaralandığı, 411 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz, Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer ve G20'nin güvenliğinden sorumlu Emniyet Amiri Hartmut Dudde, düzenledikleri basın toplantısında, G20'nin bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.



Hamburg'da şiddet olayları



Hamburg'da gözaltı sayısı 265'e yükseldi



Emniyet Amiri Dudde, 22 Haziran-9 Temmuz arasında yaşanan olaylarda 476 polisin yaralandığını, 411 kişinin gözaltına alındığını, 37 kişinin de tutuklandığını belirtti.



Dudde, daha önce Hamburg'da böyle bir durumun hiç yaşanmadığını vurguladı.



Scholz: Böyle bir durumun bir daha Hamburg'da yaşanmasına müsade edilemez

Eyalet Başbakanı Scholz da yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu dile getirerek, fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti.

Scholz, "Hamburg'daki güvenliği sağlama görevinin, kentin ve belki de Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük güvenliği sağlama görevi olduğunu" söyledi.









Scholz, olayların kendisini ve birçok kişiyi şoke ettiğini anlatarak, "Bu kabul edilemez. Böyle bir durumun bir daha Hamburg'da yaşanmasına müsade edilemez." ifadelerini kullandı.



1,5 yıllık hazırlık



Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Meyer ise G20 Liderler Zirvesi için 1,5 yıldır hazırlık yaptıklarını ve güvenliği sağlamak amacıyla Almanya'daki tüm teknik ve diğer imkanlardan faydalandıklarını söyledi.







Meyer, 20 binden fazla polisin Hamburg'da görev aldığını ancak yine de istenmeyen olayların yaşandığını belirtti.