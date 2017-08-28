Harvey kasırgası Amerika'yı yıkıyor. Teksas eyaletinde etkili olan kasırga bölgeyi sarstı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yaşayanlara "çatılara çıkın" uyarısı yapıldı.

ABD'nin Teksas eyaletini vuran Harvey Kasırgası, bölgeyi sarstı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.



ABD’nin en kalabalık 4. şehri olan Houston’da binlerce insan tekne, bot ve helikopterle bölgeden uzaklaştırıldı.



Teksas’ı son 50 yılda vuran en büyük fırtına hakkında açıklama yapan yetkililer, son 48 saat içinde 66 santimetreden fazla yağış meydana geldiğini açıkladı.



ABD’nin petrol üretim merkezlerinden biri olarak da bilinen Teksas’ta Harvey Kasırgası dolayısıyla ABD’nin petrol üretimi %11 oranında azaldı.



Fırtına dolayısıyla bin 500 uçuş iptal edildi, birçok insan evlerinden tahliye edilip güvenli yerlere götürüldü.



Houston kentinde yetkililer, “Eğer eviniz suyun altında kaldıysa, en üst kata değil doğrudan çatı katına çıkın” uyarısı yaptı.



Amerika Başkanı Donald Trump'ın da bölgeyi ziyaret edeceği belirtildi.





ulusal.com.tr