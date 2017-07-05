25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapacağını ilan eden Barzani yönetimi bölge ülkelerinin tepkisiyle karşı karşıya. Bu kez Musul'un terör örgütü IŞİD'den temizlenmesinde kritik rol oynayan Haşdi Şaabi'nin komutanı Ebu Mehdi El Mühendis açıklama yaptı. El Mühendis, Kürdistan'a karşı olduğunu belirtti, "Hiç kimsenin Irak'ın toprak bütünlüğünü bozacak bir çalışma yapmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Irak Sadr Hareketi Başkanı Mukteda Sadr da Barzani'ye "referandumu iptal et" çağrısı yaptı.

Washington ve Tel Aviv'in desteğini arkasına alan Barzani'nin "bağımsız Kürdistan" için aldığı referandum kararına karşı bir açıklama da Musul'un terör örgütü IŞİD'den temizlenmesinde kritik rol oynayan Haşdi Şaabi'den geldi. Haşdi Şaabi Komutanı Ebu Mehdi El Mühendis, "Hiç kimsenin Irak'ın toprak bütünlüğünü bozacak bir çalışma yapmasına izin vermeyeceğiz" dedi.



İran'ın Meşhed şehrindeki Uluslarası İslami Radyo ve Televizyonlar Birligi Genel Kurulu'na katılan El Mühendis önemli mesajlar verdi. Musul'daki IŞİD tehdidinden sonraki en büyük tehdidin "Irak'ın bölünme tehdidi" olduğunu vurgulayan El Mühendis, "Referandum ABD'nin ve Suudilerin desteği ile planlanıyor .Irak'ın parçalanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Amerika'nın Irak'ta kalmak istediğini vurgulayan El Mühendis, "Bazı bölgelerde ABD askerleri var. Kendi alanlarını genişIetmek istiyor. Sınır bölgelerinin ABD'nin nüfuz alanına girmesini istemiyoruz. ABD'nin bölgede ne işi var? Biz halkımızın bağımsızlığını istiyoruz. Ülkemizde ABD üsleri istemiyoruz." diye konuştu.



Sadece Haşdi Şaabi değil, Irak'ın farklı siyasi grupları da Barzani'nin referandumuna karşı. Irak Sadr Hareketi Başkanı Mukteda Sadr da Barzani'ye "referandumu iptal et" çağrısı yaptı. Irak Milli Koalisyonu Başkanı Ammar Hekim Barzani'nin rüyasının gerçekleşmesinin Irak'ın parçalanmasına neden olacağını belirtti. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi böyle bir kararın Irak ve bölge için tehlikeli olduğunu ve bölge ülkelerinin buna tepki göstereceğini vurgulad.



ulusal.com.tr