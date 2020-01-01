Haşdi Şabi komutanı Ulusal Kanal'a konuştu: ABD'den taleplerini madde madde açıkladı

Cevdet Assaf Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamlarda ABD'den istedikleri taleplerini açıkladı.

Assaf açıklamasında elçilik önündeki eylemlerle ilgili, "Öndeki bina şimdi alındı. İşgal demiyorum çünkü o binayı onlar işgal etmişti. Şimdi bina ellerinden geri alındı." dedi.

Assaf, "İlki ABD askerleri Irak'tan çıksın. İkincisi, büyükelçilik binası mutlaka boşaltılsın. Üçüncüsü de ABD hükümeti hem şehit ailelerinden hem de bütün Irak'tan özür dilesin." ifadelerini kullandı.

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