Kuala Lumpur-Perth seferini yapan AirAsia uçağında yaşanan teknik arıza korku dolu anlara neden oldu. Sallanmaya başlayan uçakta pilot "lütfen dua edin" diye anons yaptı.

Avustralya'nın Perth kentinden Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a uçan AirAsia uçağında korku dolu anlar yaşandı. Yaşanan teknik arıza nedeniyle sarsılan uçak, kalkış yaptığı Perth'e geri döndü.



UÇAKTA PATLAMA SESİ



The West Australian'ın aktardığına göre, yolcular uçak sallanmaya başlamadan önce bir patlama sesi duyduklarını söyledi.



"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"



Uçakta bulunan yolculardan biri Instagram hesabından korku dolu anların videosunu paylaşarak, "Öleceğimi düşündüm" dedi.



PİLOTTAN "DUA EDİN" ANONSU



Gazeteye konuşan görgü tanıklarından biri, "Kabin ekibinin tepkilerine bakarak durumun gerçekten kötü olduğunu anlayabilirdiniz. Pilot bir anons yaptı ve 'Umuyorum, hepiniz dua ediyorsunuzdur. Ben de eve güvenle geri dönmek için dua ediyorum' dedi. Gerçekten dehşet vericiydi" ifadelerini kullandı.



AirAsia, 359 yolcusu bulunan uçakta teknik bir arıza yaşandığını açıkladı./Vatan