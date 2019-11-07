Her gün 20 eski ABD'li asker intihar ediyor

Her gün, terhis olmuş ABD'li askerlerden 20'si intihar ediyor.

Bu dehşet sayı ahlaki bir dayanağı olmadan girişilen emperyalist savaşların insan ruhu üzerindeki yıkıcı etkisini gösteriyor.

ABD raporlarında bu sayı her saat başı 1 eski ABD askerinin intihara teşebbüs ettiği şeklinde kaydediliyor.

Anadolu Ajansı'ndan Gülsüm İncekaya'nın haberine göre; terhis olduktan sonra intihar eden asker sayısı savaşta ölen ABD'li askerlerden fazla.

Son 6 yılda 45 bin ABD askeri evine döndükten sonra intihar etti. ABD'nin Ortadoğu'daki işgalleri ve saldırıları ardından ABD'li askerler arasında görülen intihar vakalarında yüzde 80 artış kaydedildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, intihar oranlarının ABD ordusunun eylemlerinin vicdanlara olan yansımasını gösterdiğini ifade etti.



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