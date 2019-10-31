Hindistan Cammu Keşmir'i ikiye böldü

Pakistan Hindistan arasında yer alan Cammu Keşmir bölgesi ikiye bölündü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı.

3 ay önce alınan karar gereği yeni düzenleme yapıldı. Eyalet Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle, Cammu Keşmir Anayasası ve eyalette geçerli Ranbir Ceza Yasası'nın varlığı bugün sona erecek. Eyaletin kendine ait bayrağı olmayacak. ?

Konuyla ilgili açıklama yapan Hindistan başbakanı Modi, ülkenin diğer bölgeleriyle Cammu Keşmir arasında entegrasyon sorunu olduğunun altını çizerek, bunun artık değişeceğini söyledi.

Hindistan'ın tek taraflı aldığı kararla ilgili Çin Devleti açıklama yaptı.

Çin, Cammu Keşmir'in ikiye bölünmesini "yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Hindistan'ın aldığı kararla bazı Çin topraklarını yönetimine kattığını ve bu duruma kesinlikle karşı çıktıklarını kaydetti.

Gıng, "Bu eylem yasa dışıdır, geçersizdir, ilgili bölgenin pratikte Çin'in kontrolü altında olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir, herhangi bir etki üretmeyecektir" diye konuştu.



ulusal.com.tr