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Hindistan'da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

4 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor

Hindistan'da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var
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Hindistan Mumbai'de 3 katlı bir bina çöktü. 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

Çöken binanın altında 25 kişinin daha kalmış olmasından endişe ediliyor.

Çöken binanın yaklaşık 100 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Etiketler; #bina çöktü #mumbai #hindistan
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