Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın kuzeyinde yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü.



Emniyet yetkilisi Sunil Kumar, Himaçal Pradeş eyaletinde yolcu otobüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma devrildiğini bildirdi.



Kumar, kazada, ilk belirmelere göre 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını söyledi.



Hindistan'da yaşanan trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi hayatını kaybediyor.