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Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 31 kişi öldü

Hindistan'ın doğu eyaleti Bihar'da yıldırım düşmesi sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 31 kişi öldü

Hindistan'ın doğu eyaleti Bihar'da yıldırım düşmesi sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet Afet Yönetim Merkezi yetkilisi Anirudh Kumar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir günde Bihar'ın farklı bölgelerinde yıldırım isabet etmesi sonucu 31 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 10 kişinin de yaralandığını söyledi.  

Eyalet yönetimi, hayatını kaybedenlerin her biri için yakınlarına 6 bin 300 dolar tazminat ödeneceğini açıkladı. 

Öte yandan ülkenin kuzeydoğu eyaleti Assam'da şiddetli yağış nedeniyle binden fazla köyün sular altında kaldığı, yaklaşık 500 bin kişinin sellerden etkilendiği aktarıldı.

Hindistan'da haziran ve eylül ayları arasında muson mevsimi yaşanıyor. Bu mevsimde yıldırım düşmesi nedeniyle her yıl çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor. 

 


Kaynak: AA
Etiketler; #hindistan #bihar
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