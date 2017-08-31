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Hindistan Mumbai'de bina çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında!

Mumbai'de çöken 5 katlı bir binanın çöktüğü bildirildi. 40 kadar kişinin enkaz altında kaldığı tahmin edilirken 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan Mumbai'de bina çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında!
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Mumbai'de çöken 5 katlı binanın enkazı altında 40 kadar kişinin kaldığı tahmin ediliyor.
 
Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.
 
Yapılaşmanın sık olduğu Bhendi Bazaar bölgesindeki binanın yaklaşık 100 yaşında olduğu tahmin ediliyor.
 
Aşırı yağışlar Mumbai'de hafta başında sele neden olmuştu.
 
Hindistan'da özellikle Muson mevsiminde, daha önce de hasarlı ya da eski binaların yıkıldığı görülmüştü. Temmuz ayında yine Mumbai'de çöken 4 katlı bir binada 17 kişi hayatını kaybetmişti./Vatan

Etiketler; #hindistan #mumbai #bina çöktü
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