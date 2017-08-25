Hindistan'da oyuncu, şarkıcı ve yönetmen GurmeetRam Rahim Singh'in tecavüzden suçlu bulunduğu bildirildi.
Savcı H.P.S. Verma, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Pançkula kentinde mahkemeye çıkan Singh'in 2002 yılında görülmeye başlanan davada iki kişiye tecavüzden suçlu bulunduğunu belirtti.
Singh'in binlerce destekçisinin akın ettiği kentte güvenlik önlemleri artırıldı, 15 binden fazla asker ve polis konuşlandırıldı.
Mahkemenin, Singh'e vereceği cezayı pazartesi günü açıklaması bekleniyor.
Hindistan'da oyuncu, şarkıcı ve yönetmen GurmeetRam Rahim Singh'in tecavüzden suçlu bulunduğu bildirildi
Hindistan'da oyuncu, şarkıcı ve yönetmen GurmeetRam Rahim Singh'in tecavüzden suçlu bulunduğu bildirildi.
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