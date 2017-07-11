Hindistan’da hacıları taşıyan otobüse yapılan saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı.

Hindistan yayın organlarında çıkan haberlere göre Hindularca kutsal kabul edilen 3,888 metre yükseklikteki Amarnath mağarasına yola çıkan Hindu hacıları taşıyan otobüse Khanabal Anantnag kenti yakınlarında otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Hacıları taşıyan otobüsün Gujarat’tan yola çıktığı belirtildi.

Kaşmir Eyaleti Başbakanı Mehbooba Mufti olayla ilgili yaptığı açıklamada ‘‘Teröristler Kaşmir’in ve Müslümanların adını lekelediler. Başımızı utançla öne eğiyoruz. Kınayacak bir kelime bulamıyorum. Umarım saldırganlar en kısa sürede yakalanır ve cezalandırılır. Bunlar cezalandırılana kadar huzur bulmayacağız’’ diye konuştu.

Saldırı üzerine Jamnu Ticaret Odası’nı çağrısıyla kentteki bütün dükkanlar saldırıyı protesto etmek için kepenk kapattı.

Yetkililer saldırı kurbanlarının bugün hava yoluyla tahliye edileceğini duyurdu.

