Hint Okyanusu’nda İran-Rusya-Çin ortak tatbikatı

İran, yakında Rusya ve Çin ile üçlü askeri tatbikat düzenleyecek.

Açıklamayı İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi yaptı.

İran Donanması’nın faaliyetleri hakkında konuşan Tuğamiral Hanzadi, Yakın gelecekte Hindistan Okyanusu'nun kuzeyinde Rusya ve Çin ile üçlü askeri tatbikat düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

İranlı Amiral, İran Donanması’nın uluslararası sularda görevlerine devam ettiğini kaydetti. Hanzadi, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nda İran Donanması’nın ticari gemi ve petrol tankerlerine eskortluk yaptığını ve güvenlik sağlandığı sürece bölgede kalacaklarını söyledi.

ulusal.com.tr