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Hiroşima'da anma töreni düzenlendi

Amerika'nın 72 yıl önce attığı atom bombası ile katlettiği 70 bin japon vatandaşı için Hiroşima'da anma töreni düzenlendi. Barış Parkı'nda düzenelenen törende ölenlerin anısına çiçekler bırakıldı.

Hiroşima'da anma töreni düzenlendi

72 yıl önce bugün saat 08:15'de Amerika, Japonya'yı "Küçük çoçuk" adlı atom bombası ile vurdu. 

Atom bombası Hiroşima'ya düştü. Tarihin ilk atom bombası ile dakikalar içinde 70 bin Japon katledildi. 1945 yılının sonuna kadar atom bombasının etkisi ile hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bini buldu.

On binlerce Japon, 72 yıl önce İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'da yaşamını yitirenler için Barış Parkı'nda toplandı. 

Törene Japonya Başbakanı Shinzo Abe de katıldı.

Park'taki anıta hayatını kaybedenler için çiçekler bırakıldı. 

Kadın ve çocuklar gökyüzüne barış güvercinleri bıraktı.  


ulusal.com.tr

Etiketler; #hiroşima
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