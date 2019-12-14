Hollanda'da çiftçiler hükümeti protesto etti

Almanya ve Fransa'nın ardından hollandalı çiftçiler de hükümetlerinin politikalarına karşı protesto gösterilerine başladı.



Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Den Bosch kentinde toplanan yüzlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etti.



Amsterdam'daki gösteride ülkenin farklı kentlerinden yüzlerce çiftçi bir araya geldi.



Çiftçiler ülkedeki azot oksit emisyon sorunundan kendilerinin sorumlu tutulmasına tepki gösteriyor. Hükümet azot oksit emisyonlarının azaltılabilmesi için çiftliklerde izin verilen hayvan sayısını yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor.



Hollandalı çiftçiler protestoları sırasında yerli ürünlerin önemine de dikkat çekti. Çiftçiler kurdukları tezgâhlarda peynir, patates, sebze, meyve gibi kendi ürettikleri doğal gıdaları Amsterdam halkına ikram etti.



Den Bosch kentindeki gösteride 600 çiftçi 400 traktörle eyalet meclis binası önünde toplandı.



Hollandalı çiftçiler hükümet tarım politikalarını revize edinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

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