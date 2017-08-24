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Hollanda'da terör ihtimali konser iptal ettirdi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde terör saldırısı ihtimali üzerine bir konser iptal edildi.

Hollanda'da terör ihtimali konser iptal ettirdi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde terör saldırısı ihtimali üzerine bir konser iptal edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, ABD'li bir grubun Rotterdam'da bu akşam konser vermesinin planlandığı ancak etkinlik öncesi alınan istihbarat sebebiyle konserin iptal edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb da konserin verileceği binanın yakınında, içinde gaz dolu tüplerin olduğu İspanya plakalı bir minibüs bulunduğunu söyledi.

Aboutaleb, minibüs şoförünün polis tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Terör tehdidi istihbaratını İspanya polisinden aldıklarını bildiren Aboutaleb, "Henüz minibüsün terör tehdidi ile bağlantısını kurmak için erken. Durum polis tarafından araştırmaya alındı." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hollanda #rotterdam
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