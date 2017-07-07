Reuters'ın son dakika kodu ile geçtiği habere göre Hollanda parlamentosu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Türk bakan yardımcısının ülkeyi ziyaret etmesinin hoş karşılanmayacağını açıkladı.
Türkiye ile Hollanda Mart ayında kriz yaşamış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'ya ziyaretine izin verilmemesi iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.
Hollanda parlamentosu, 15 Temmuz Darbe girişiminin yıl dönümünde Türk bakan yardımcısının ziyaretinin iyi karşılanmayacağını açıkladı.
Reuters'ın son dakika kodu ile geçtiği habere göre Hollanda parlamentosu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Türk bakan yardımcısının ülkeyi ziyaret etmesinin hoş karşılanmayacağını açıkladı.
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