Bingöl'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
Efsane isim yoğun bakımda!
Efsane isim yoğun bakımda!
Suriye'den ABD'ye cevap
Suriye'den ABD'ye cevap
YÖK Başkanı: Maalesef hatırlatmak istedim
YÖK Başkanı: Maalesef hatırlatmak istedim

Hollanda Yüksek Mahkemesinden 'Srebrenitsa' kararı

Srebrenitsa katliamından Hollanda hükümeti ve askerleri de sorumlu tutuldu. Hollanda Mahkemesi, katliamla ilgili Hollanda askerlerinin illegal hareket ettiğini açıkladı.

Hollanda Yüksek Mahkemesinden 'Srebrenitsa' kararı

Hollanda mahkemesi Srebrenitsa için kararını verdi.

Mahkeme, Hollanda'nın "kısmen hatalı" olduğunu bildirirken, Hollanda askerlerini illegal hareket etmekten suçlu buldu.

Hollanda Temyiz Mahkemesi'nin kararında, katledilen 300 Boşnakla ilgili olarak Boşnakların askeri kamptan çıkarılmasının yasadışı olduğu vurgusu yapıldı.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Srebrenitsa'da ölümlerin yüzde 30'undan Hollanda hükümeti sorumlu ifadeleri yer aldı.

Tazminat davası ise ileriki bir tarihte görülecek.

Eski Yugoslavya'daki iç savaş sırasında Bosnalı Sırplar, 8 binden fazla Boşnak Müslümanı öldürmüştü. Srebrenitsa'da yaşananlar, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliam" olarak nitelendiriliyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Hollanda #srebrenitsa
banner863
Önceki Haber
Antalya'dan kahreden görüntüler
Sonraki Haber
YAŞ hakkında önemli açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.