Srebrenitsa katliamından Hollanda hükümeti ve askerleri de sorumlu tutuldu. Hollanda Mahkemesi, katliamla ilgili Hollanda askerlerinin illegal hareket ettiğini açıkladı.

Hollanda mahkemesi Srebrenitsa için kararını verdi.



Mahkeme, Hollanda'nın "kısmen hatalı" olduğunu bildirirken, Hollanda askerlerini illegal hareket etmekten suçlu buldu.



Hollanda Temyiz Mahkemesi'nin kararında, katledilen 300 Boşnakla ilgili olarak Boşnakların askeri kamptan çıkarılmasının yasadışı olduğu vurgusu yapıldı.



Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Srebrenitsa'da ölümlerin yüzde 30'undan Hollanda hükümeti sorumlu ifadeleri yer aldı.



Tazminat davası ise ileriki bir tarihte görülecek.



Eski Yugoslavya'daki iç savaş sırasında Bosnalı Sırplar, 8 binden fazla Boşnak Müslümanı öldürmüştü. Srebrenitsa'da yaşananlar, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliam" olarak nitelendiriliyor.





ulusal.com.tr