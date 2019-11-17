Hong Kong'da batı destekli kanlı eylemler

Irak'ta gösteriler neredeyse bir aya yaklaştı. Öğrencile ve memurların başlattığı eylem ülke genelinde büyük protestolara dönüştü.

Irak’ta Sadr Hareketi devlet memurlara genel greve çağrdı. Çağrıyı Irak’ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr yaptı. Çağrıda, "Fırsat kaçırılırsa vatan kaybolur. Vatanım çalışmaktan daha önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

Bu çağrı üzerine Divaniye, Meysan, Zikar ve Babil'de resmi devlet kurumlarında tatil edildi. Memurlar genel greve başladı.

Lübnan'da da eylemler günlerdir sürüyor. Yeni başbakan adayı olarak belirlenen eski Maliye Bakanı Muhammed Safadi, tepkiler üzerine geri çekildi.

Homojen bir hükümet kurmanın zor olduğunu söyleyen Safadi açıklamasında, “Başbakan Saad Hariri'nin tekrar görevlendirilmesini umuyorum” dedi.

Suların durulmadı, sokaklarda tansiyonun iyice yükseldiği noktalardan biri de Hong Kong. Batı destekli eylemlerde şiddetin dozu giderek artıyor.

6 aydır süren gösterilerde protestocular üniversiteleri işgal etti. Kampüslere çıkan yollara petrol bombaları ve tuğlalarla barikatlar kuruldu.

Gösterilere biber gazı ve tazyikli suyla müdale eden güvenlik güçlerine ok atıldı. Oklardan biri bir polise isabet etti. Okla vurulan polis tedavi altına alındı.

Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri devam ederken Orta Avrupa'da Çek Cumhuriyeti'nde halk sokaklara döküldü.

Başkent Prag'da 200 bin kişi Başbakan Andrej Babis'in istifasını istedi.

Prag'da binlerce kişinin katıldığı yolsuzluk karşıtı gösteriler Haziran ayında da düzenlenmişti. Başbakan Babis, suçlamaları reddetmişti.



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