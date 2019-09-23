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Hong Kong'da Çin bayrağı çiğnendi

Çin'in Hong Kong özerk bölgesinde batı destekli grupların sokak gösterilerinde kamu malları zarar gördü. Protestoları desteklemeyen vatandaşlar göstericiler tarafından linç edilmek istendi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Hong Kong'da Çin bayrağı çiğnendi

Çin'in Hong Kong Özerk Bölgesi'nde batı destekli gösteriler geçen haftasonu da devam etti.

Çin bayrağını çiğneyen göstericiler, Sha Tin  metro istasyonuna zarar verdi.

Göstericiler kendilerine destek vermeyen vatandaşları linç etmeye çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

Şha Tin'de bir AVM önünde göstericiler yaşlı bir adama saldırdı. Onlarca gösterici yaşlı adamı dövdü. Yaşlı adam aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Polisin müdahale etmesiyle istasyondan ayrılan protestocular, alışveriş merkezi yakınındaki bir sokakta kurdukları barikatı ateşe verdi. Olaylar alışveriş merkezinin içine kadar uzandı.

Polis, kurdukları barikatı yakan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Gösterilerde kamu malları zarar gördü, günlük hayat sekteye uğradı.

Öte yandan Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, protestolardaki şiddet ve sabotaj girişimlerini şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Açıklamada yolları bloke eden aşırıcı göstericilerin molotof kokteylleriyle sivillerin can güvenliğini tehlikeye attıklarına dikkat çekildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #çin #Hong Kong
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