Hong Kong'da yerel seçimlere rekor katılım bekleniyor

Çin’in Hong Kong Özerk Bölgesi’nde pazar günü seçimler yapılacak.

Geçen yazdan bu yana şiddet eylemlerine sahne olan Hong Kong’daki yerel seçimler tüm kesimler tarafından büyük önem taşıyor.

Yapılacak mahalli idare seçimine halktan rekor katılım bekleniyor. 7 milyon 400 bin nüfuslu Hong Kong’da 4 milyon 130 bin seçmen kayıt yaptırdı.

Belediye Meclisi’nde 497 sandalye bulunuyor. Seçilecek meclis üyesi adayları genel seçimde yeni hükümeti oylayacak komitede yer alma hakkına sahip.

Belediye meclis üyeleri, hükümetin seçilmesinde söz sahibi olmalarının yanı sıra altyapı, sağlık ve ulaşım gibi kamu hizmetlerini yürütme görevini de üstleniyor.

Milletvekilleri, kabine ve Hong Kong Baş Yöneticisi, bin 200 kişilik bir komite tarafından Pekin merkezi yönetiminin belirlediği adaylar üzerinden seçiliyor.

Eylemcilerin liderlerinden Joshua Wong’un adaylık başvurusu ise kabul edilmedi. Wong’un adaylık başvurusunun reddedilme nedeni olarak Hong Kong’un bağımsızlığını savunması gösteriliyor.

Hong Konu emniyeti ise seçimler öncesinde teyakkuza geçti.

Hong Kong'daki güvenlik güçlerinin neredeyse tamamına karşılık gelen 3 bini çevik kuvvet olmak üzere 31 bin polis, yaklaşık 600 oy kullanma merkezinde gerçekleştirilecek seçimler sırasında görevinin başında olacak.

Emniyet güçlerine son dönemde yöneltilen saldırıların artması üzerine polisler, kesici aletlerle yapılacak olası saldırılara karşı koruyucu yelek ve boyunluk kullanacak.

ulusal.com.tr