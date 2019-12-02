Hong Kong'lu göstericiler: Ey Trump kurtar bizi

Çin’in Hong Kong Özerk Bölgesi’nde yaz başında başlayan gösteriler kısa sürede şiddet eylemlerine dönüştü.

24 Kasım’daki seçimler nedeniyle hafifleyen gösteriler haftasonu tekrar yüksek katılımla düzenlendi.

Binlerce kişi Victoria Limanı'nın Kowloon bölgesine doğru yürüyüşe geçti.

Güvenlik güçlerinin bazı bölgelerde biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, göstericilerin polise kaldırım taşları attığı görüldü.

Siyah kıyafetler giyen, maske takan ve ABD bayrakları taşıyan bir grup ABD Konsolosluğunun önünde toplandı. Bazı göstericilerin "Başkan Trump, lütfen Hong Kong'u özgürleştir", "Hong Kong'u yine büyük yap" yazılı pankartlar taşıması dikkati çekti.

Sokaktaki eylemlerin uluslararası ilişkilere de yansıması oluyor.

Çin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e Hong Kong'da "radikal şiddeti" cesaretlendirmekle suçladı.

Bachelet, South China Morning Post gazetesi için kaleme aldığı makalede polisin gösterilere müdahalesi hakkında "bağımsız ve tarafsız soruşturma" yürütülmesi çağrısı yapmıştı.

Çin'in Cenevre misyonundan, Bachelet'in uygunsuz yorumları ile Çin'in iç işlerine müdahale ettiği belirtildi. Birleşmiş Milletler görevlisinin bölge hükümeti ve polisi üzerinde baskı kurduğu bu durumun isyancıları daha keskin radikal şiddete başvurmaya cesaretlendireceği kaydedildi.

ulusal.com.tr