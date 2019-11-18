Hong Kong'ta şiddet dalgası

Çin'in Hong Kong Özerk Bölgesi'nde yönetim karşıtı gösteriler şiddet dalgasına dönüştü.



Politeknik Üniversitesi'ni işgal eden eylemciler ortalığı ateşe verdi. Güvenlik güçlerine tuğlalar fırlattılar. Bazı eylemciler polise yaya ok attı. Bir polis okla yaralandı.



Ayrıca göstericiler hazırladıkları yüzlerce molotof kokteyli ile polisle çatıştı.



Göstericilerin okul yerleşkesine ve çevresine zarar vermesi üzerine polis göstericilere müdahale etti. Müdahale sırasında şehir merkezi savaş alanına döndü.



Üniversite işgalleri nedeniyle yüzlerce yabancı öğrenci, Hong Kong'tan ayrıldı.



Kentteki 9 üniversitenin rektörleri yayımladıkları ortak bildiride, yönetime siyasi çıkmazı çözmeleri, güvenliği ve kamu düzeninin yeniden sağlamaları çağrısı yaptı. Bildiride, "Hiçbir siyasi görüş, mala zarar verme, fiziki tehdit ya da insanlara karşı şiddet kullanmaya izin vermez" denildi.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Geçen hafta Brezilya'da düzenlenen BRİCS zirvesinde Hong Kong'taki protestocuları "vahşi suçlular" olarak nitelendirmişti.



Resmi verilere göre kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.

ulusal.com.tr