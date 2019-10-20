Hong Kong'ta şiddet gösterileri

Aylardır süren gösterilerde şiddet dalgası giderek artıyor. Batı destekli gösteriler polisin tüm uyarılarına rağmen devam ediyor. Göstericiler sokaklarda polisle çatışıyor.



Görüntüler Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden.



İngiltere, Avrupa Birliği bayraklarının taşııyan yüzleri maskeli göstericiler yürüyüş yapmak istedi.



İzin verilmeyen yürüyüşte ısrar eden göstericiler sokaklarda güvenlik güçleri ile çatışmaya başladı.



Metro istasyonlarının girişi, bazı bankalar, bir polis kararkolu, elektirik trafoları molotofkokteyli atılarak ateşe verildi. Çok sayıda market camları ve kapıları kırılarak yağmalandı. Yollara barikatlar kuruldu.



Uyarılara rağmen dağolmayan gruba karşı göz yaşartıcı gaz kullanıldı.



Hükümet karşıtları ile zaman zaman hükümet destekçileri arasında da çatışma yaşanıyor.



Gösteriler sürerken vatandaşlardan evlerinden çıkmamaları, pencerelerini kapalı tutumları çağrısı yapıldı.

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