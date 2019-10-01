Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, Suudi Arabistan'da 350 kilometrekarelik alanı ele geçirdiklerini iddia ettiler. 2 bin Suudi askerini esir aldıklarını öne süren Husi'ler Suudiler'e ait yüzlerce zırhlı araca el koyduklarını bildirdi.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde kontrolü ele geçirdiklerini iddia etti.



Husilere bağlı el-Mesire televizyonu ve pekçok platformda Husiler'in Suudi askerlerini rehin aldıkları ve Suudi güçlerine ait zırhlıları yaktıkları görüntüler paylaşıldı.



Husiler, "Allah'tan Gelen Zafer" adı verilen operasyonun ilk aşamasında Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran şehrini ve 350 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiklerini öne sürdü.



Husiler'in sözcüleri operasyon kapsamında Arap koalisyonundan 3 tümenin bozguna uğrattıklarını bildirdi.



Husiler Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden 2 binden fazla askerin esir alındığını iddia etti. Yüzlerce askeri ve zırhlı aracın ele geçirildiğini savunuldu.



Suudi Arabistan makamları ise resmi açıklama yapmadı.



İran ise Yemen'deki Husiler'in Yemen'deki operasyonuna destek verdi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Husiler'in başlattığı askeri operasyonu "meşru müdafaa" olarak gördüklerini belirtti.



Musevi, "Yemenliler saldırı altında, dolayısıyla buna karşılık cevap vermeleri çok normal. İran bu konuda manevi ve siyasi desteğini vermiştir" dedi.



ulusal.com.tr