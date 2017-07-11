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İberia'ya 'hamilelik testi' cezası

İspanya’da Balear Adaları Bölgesel Yönetimi, iş başvurusunda bulunan kadın adaylardan hamilelik testi isteyen havacılık şirketi Iberia’ya 25 bin euro para cezası kesti. Yapılan soruşturmada Iberia’nın tüm İspanya’da benzer bir uygulama içinde olduğu ortaya çıktı.

İberia'ya 'hamilelik testi' cezası

İspanya’nın en büyük hava yolu şirketi Iberia, cinsiyet ayrımcılığı olarak değerlendirilen bir uygulamanın ortaya çıkması üzerine 25 bin euro para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Şirketin geçici işçi bulma ajansı aracılığıyla başvuru yapan bütün kadınlardan hamilelik testi istediği şikayeti üzerine Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafında soruşturma başlattı.

Uygulama tüm İspanya’da 

İberia yetkilileri ise kabin personelinin yüzde 46’sının, hosteslerin ise yüzde 71'inin kadın olduğunu hatırlatarak bunun uçuş sırasındaki herhangi bir riski önlemek için yapılan protokol kapsamında uyuşturucu testi gibi gerekli bir test olduğunu savundu. Ancak müfettişler "anne ve bebek sağlığını” koruduklarını iddia eden şirketin savunmasını kabul etmedi. Uygulamanın ciddi bir hak ihlali olduğunu söyleyen müfettişler, uygulamanın sadece Balear Adaları’nda değil tüm İspanya’da yapıldığını ortaya çıkardı. 

Beleares Adası İçişleri Bakanlığı da uygulamanın ciddi bir hak ihlali olduğunu ve bu uygulamaya izin vermeyeceklerini açıkladı. Sendikalar ise Çalışma Bakanlığını eleştirerek, denetimlerin yetersiz olduğunu ve ayrımcılığın dayanılmaz boyutlara vardığı İspanya’da bu tip uygulamalara karşı yaptırımların güçlü olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA
Etiketler; #İspanya #İBERİA #HAMİLELİK TESTİ CEZASI
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