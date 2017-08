Bosna Savaşı sırasında başkent Saraybosna yakınındaki İgman Dağı'nda Sırp birliklerin operasyonunun durdurulması ve dağın savunulmasının 24. yılı vesilesiyle anma törenleri düzenlendi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda Sırp birliklerin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 24. yılı dolayısıyla törenler yapıldı.







Geleneksel olarak İgman Dağı'nda savaş döneminde yapılan camide düzenlenen "Bosna Hersek Savunması: İgman 2017" anma törenine, ülkenin dört bir yanından gelen gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cuma namazının ardından dağın ve şehrin savunmasında hayatını kaybeden şehitler için dua edildi.



Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic'in himayesinde, "Gel ve Şahitlik Et" temasıyla bu yıl 17'ncisi düzenlenen anma törenleri kapsamında, "Gençlik, yaşam yolunda" sloganıyla sembolik bir yürüyüş de gerçekleştirildi.



Törene katılan Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic, burada yaptığı konuşmada, İgman Savunması'nın önemine işaret ederek, "Bu savunma İgman Dağı'ndan çok daha büyüktü, bu Allah'ın emanetini koruma, yaşam ve şeref mücadelesiydi." dedi.



Müslümanların inançlarına uygun bir yaşam sürmeleri gerektiğini vurgulayan Kavazovic, "Din, iyiliğe ulaştırır, kötülükten uzaklaştırır. Bu dünya, üzerinde farklı nesillerin ve envaiçeşit milletin yaşadığı geniş ve büyük bir alan. Onların hikayelerini bize anlatılan rivayetler sayesinde öğreniyoruz. Tarih olarak bize yakın olanların hikayelerini ise etrafımızda kalan izlerden öğreniyoruz. Dünya, hepsinin birbirinden farklı özellikleri, farklı umutları ve korkuları olan yeni nesillere gebe." ifadelerini kullandı.







Her neslin farklı hedefleri olduğuna dikkati çeken Kavazovic, "Bugün ve gelecekte, Allah'tan umudunu kesmeyen ve düşmana karşı çıkan cesur evlatlarımızdan oluşan bu neslin zor anlarını hatırlayacağız." şeklinde konuştu.



İgman Savunması



Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda, savaş suçu zanlısı Sırp komutan Ratko Mladic'in emrindeki birlikler operasyon düzenleyerek, Saraybosna'ya girip şehrin diğer yakasındaki Sırp birlikleriyle birleşmeyi hedeflemişti.



Savaşın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen İgman Savunması'nda, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu galip gelerek, Sırp askerler püskürtülmüştü.