Amerika'dan sonra FETÖ yapılanmasının en yoğun olduğu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde, örgütün faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıktı. FETÖ'nün buradaki okullarında yönetici, isim ve tabela değişikliğine gittiği, eğitim kadrolarının ise aynı olduğu belirtildi. Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, bölgesel yönetimin FETÖ'ye karşı gerekli adımları hâlâ tam olarak atmadığını söyledi

Fethullahçı Terör Örgütü, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içinde faaliyetlerini hâlâ sürdürüyor.



15 Temmuz sonrası bazı üst düzey örgüt mensuplarının sınır dışı edildiği bölgesel yönetimde, FETÖ okullarındaki yöneticilerin değiştiği, eğitim kadrosunun ise aynı olduğu öğrenildi. Teröristlerin, okul ile şirketlerin isim ve tabelalarını değiştirerek örgütsel çalışmalar yaptıkları belirtildi.



FETÖ'nün Amerika'dan sonra en çok okulu Irak'ta bulunuyor. Irak'taki 29 okuldan çoğu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içinde yer alıyor.



Star gazetesine konuşan Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam "Şuan görebildiğimiz kadarıyla eğitmenler, öğretmenler konusunda daha atılacak adımlar var. Bu konuda tedbirler tam hayata geçirilmiş değil, bunu takip ediyoruz" dedi.



FETÖ'nün eğitim, ticaret ve sivil toplum kuruluşlarında örgütlendiğini hatırlatan İnam, Irak ve bölgesel yönetimin Türkiye'nin hassasiyetlerini bildiğini söyledi.



ulusal.com.tr