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''IKBY referandumu doğru değil''

Amerika'nın Irak'ta görev yapan Birleşik Görev Gücü'nün Komutanı Stephen Townsend, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum hazırlığının doğru olmadığını söyledi. Townsend, bu kararın IŞİD ile mücadeleyi sekteye uğratabileceğini belirtti.

''IKBY referandumu doğru değil''

Amerika'nın Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum hazırlığının IŞİD karşıtı operasyonları sekteye uğratabileceğini söyledi. Townsend, Amerikan hükümetinin pozisyonunun da bu yönde olduğunu belirtti.

Bağdat'tan video konferans ile Pentagon'a bağlanarak açıklama yapan Townsend, rak ve Suriye’de IŞİD'e karşı yürütülen operasyonları değerlendirdi.

Amerikalı general, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Eylül ayında bağımsızlık için referanduma gitmesinin bölgedeki siyasi durumu ve askeri operasyonları etkileyeceğini belirtti. Townsend, "Tabii ki koalisyonun, dünyanın IŞİD ile mücadelesi açısından iyi bir şey değil. Bu durumun IŞİD karşıtı operasyonlar üzerinde etkileri olacak" diye konuştu.

Musul'un IŞİD'den kurtarılmasına da değinen Townsend, örgütün kalan mensuplarının teslim olmak için pazarlık yaptığını söyledi. ABD’li komutan, Musul’un tamamen temizlenmesinden sonra ABD’nin Irak’taki asker sayısının düşmeyeceğini de anlattı.

Townsend, IŞİD lideri Bağdadi'nin ölümüne dair elde bir kanıt olmadığını da belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #Stephen Townsend #referandum
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