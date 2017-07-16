15 Temmuz kalkışmasının yıldönümünde düzenlenen anma törenleri dünya basınında da geniş yer buldu. Manşetlerde ön plana çıkan Erdoğan'ın "Hainlerin kafalarını kopartacağız" sözleri oldu. FETÖ'nün etkili olduğu yabancı medya organları ise darbenin yıldönümünde yapılan tasfiyelere geniş yer verdi.

Hain darbe girişiminin yıldönümünde Türkiye şehitlerini anarken yabancı basın da anma törenlerine geniş yer verdi. Yurtdışında en çok öne çıkan başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam tartışmaları ile ilgili sözleriydi. Yabancı basında en çok manşete çıkarılan sözlerden biri "hainlerin kafalarını kopartacağız" ifadesi oldu.



İngiltere'nin devlet televizyonu BBC, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen törenin tamamını canlı olarak yayınladı. BBC'nin internet sitesindeki haberde ise "Darbe girişimi sokaklarda bastırıldıktan bir yıl sonra Erdoğan onbinlerce kişiye duygusal konuşmalar yaptı" ifadesi kullanıldı.



İngiltere'nin en çok satan gazetelerinden Guardian ise Erdoğan'ın konuşmasında idam cezasının geri getirilmesine desteğini yinelediğini yazdı.



PKK ve FETÖ'yü destekleyen tutumuyla bilinen Independent ise Erdoğan'ın "OHAL ancak Türkiye'de terörle mücadeleye gerek kalmadığında kaldırılır" sözlerini manşete çıkarttı. Gazete Fethullah Gülen'in "Erdoğan'ın yüzüne tükürmek için Türkiye'ye geri dönmek isterim" ifadelerine de yer verdi.



Russia Today haber ajansında "Törenlere yüksek katılım ve coşku vardı." ifadelerini kullandı. Ajans, darbe girişiminin muhalefet yönelik ciddi bir tasfiyeye neden olduğunu savundu.



Amerikan basınında en çok öne çıkan konu darbe girişiminin yıldönümünde kamudan yapılan tasfiyeler oldu. Wall Street Journal gibi medya organları 7 bin 400 kişinin tasfiyesini ön plana çıkardı.



CNN, Financial Times ve Voice of America ise yine Erdoğan'ın "hainlerin kafaların kopartacağız" sözlerine ve idam cezasının geri gelmesi ile ilgili ifadelerine geniş yer verdi.



Alman medyasında da Deutsche Welle de bu sözleri öne çıkardı. Muhalefetin idam cezasının geri dönmesi çağrısını hedefine aldığını yazdı.



France 24 televizyonu ise darbe girişiminin yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millî birlik görüntüsü vermek istediğini ve gittikçe kutuplaşan bir toplumda iktidarını korumaya çalıştığını belirtti.