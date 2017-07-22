Kanada Valisi David Johnson, Kanada'nın bağımsızlığının 150, yılını kutlamak için düzenlenen etkinlik sonrasında, Kanada Evi'nin dışındaki kırmızı halı kaplı merdivenlerden inerken Elizabeth'in dirseğinden tutmuştu.
Johnston, halıda bazı küçük tümsekler olduğunu belirterek “Herhangi bir takılma olmaması için protokolün ihlal edilmesinin uygun olabileceğini düşündüm” dedi.
Kraliyet protokolü, Kraliçe’ye dokunulmasını yasaklıyor.
Kanada Genel Valisi David Johnston’un çarşamba günü bir etkinlik sırasında kraliyet protokolünü ihlal ederek halı kaplı merdivenden inen Kraliçe 2’nci Elizabeth’e (91) yardım etmek için kolundan tutması tartışma yarattı.
Kanada Valisi David Johnson, Kanada'nın bağımsızlığının 150, yılını kutlamak için düzenlenen etkinlik sonrasında, Kanada Evi'nin dışındaki kırmızı halı kaplı merdivenlerden inerken Elizabeth'in dirseğinden tutmuştu.
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