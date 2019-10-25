İngiltere'de 39 cesedin bulunmasıyla ilgili 2 gözaltı

İngiliz polisi, önceki gün, ülkenin güneydoğusundaki Essex'te Waterglade sanayi sitesinde bir tırın arkasındaki konteynerde ölü bulunan 8'i kadın 39 kişinin Çin vatandaşı olduğunun düşünüldüğünü ancak bu tespitin otopsi ve kimlik tespit çalışması sonucunda değişebileceğini kaydetti.

Polis, konuyla ilgili 38 yaşındaki bir erkek ile aynı yaştaki bir kadının da gözaltına alındığını bildirdi.

Düzensiz göçmen olduğu düşünülen 39 kişinin soğutuculu konteynere nerede, ne zaman ve nasıl girdiğiyle ilgili bilgi paylaşılmazken, soruşturmanın Kuzey İrlanda, Belçika, Bulgaristan ve Çin'i de içine alan küresel boyut kazandığı ifade edildi.

Kurbanların, içinde ısının eksi 25 dereceye kadar düştüğü soğutuculu konteynerde donarak öldüğü düşünülüyor.