Özellikle gençlerin katıldığı protestoda, Başbakan May'in İngiltere liderliğini aşırı sağcı bir partinin desteğiyle devam ettirmek istemesine tepki gösterildi

Hükümetinin programı bugün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından açıklanan İngiltere Başbakanı Theresa May, başkent Londra'da protesto edildi.

“Irkçılığa karşı ayağa kalk” adlı sivil toplum örgütü, parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda "May gitmeli" başlıklı gösteri düzenledi.

Özellikle gençlerin katıldığı gösteride, ay başında gidilen erken genel seçimden 12 milletvekili ve tek başına iktidar imkanını kaybederek çıkan Başbakan May eleştirildi.

May'in liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti hükümetinin son 7 yıldaki kemer sıkma politikalarına tepki gösteren protestocular, Başbakan'ın iktidarını erken seçimin ardından Kuzey İrlanda merkezli aşırı sağcı Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) vereceği destekle sürdürmek istemesine karşı çıktı.

Eylemde, hükümetin yeni yasama döneminde hayata geçirmek istediği politikaları "zehirli" olarak tanımlayan katılımcılar, protestoyu seslerini parlamenterlere duyurmak için düzenlediklerini bildirdi.

Başbakan May'e istifa çağrısında bulunan grup ellerinde, üzerinde "(May'in partisi) Muhafazakarlar defolun" ve "Muhafazakarları kovun" ve "May artık git" yazılı pankartlar taşıdı.

Geçen hafta kentin batısındaki 24 katlı Grenfell Tower apartmanında çıkan yangına tepkili kişiler de gösteriye destek verdi.

Hükümetin, yangının önlenmesinde başarısız kaldığını ve ülkedeki yüksek katlı apartmanların güvenlik durumlarının gözden geçirilmesini talep eden göstericiler, meydanda, yangında hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protestoya katılım beklenin altında gerçekleşti.

Gösterinin beklenenden zayıf geçmesine Londra'da etkili olan sıcak havanın sebep olduğu düşünülüyor. Bugün İngiltere genelinde son 41 yılın en sıcak haziran ayı yaşandığı bildirilmişti.

Başbakan May, bugün Kraliçe 2. Elizabeth’in yeni yasama yılını açmasının ardından parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, 127 daireli sosyal konutta yaşanan yangınla ilgili olarak kamuoyundan özür dilemişti.

May, 79 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin evsiz kaldığı yangının ardından devletin mağdurlara yardım konusunda başarısız olduğunu itiraf ederek, "Yangının sonrasındaki ilk saatlerde ailelere verilen destek yeterli değildi. İnsanlar, eşyaları olmadan, başlarını sokacakları bir evleri olmadan, ne yaşandığına, ne yapmaları gerektiğine, nereden yardım alacaklarına dair temel bilgi sahibi olamadan öylece kalakaldılar." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, bina sakinleri yangının 4. katta bulunan dairedeki buzdolabının patlaması sonucu başladığını bildirmesine rağmen, bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.