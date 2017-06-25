İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Newcastle kentinde bir aracın kaldırımda bulunan vatandaşlara çarpması sonucu 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Görgü tanıkları, kadın sürücünün otoparktan çıkarken aracın kontrolünü kaybettiğini belirtiyor. Polis, gözaltına alınan araç sürücüsü dışında olayla ilgili başka bir şüphelinin aranmadığını bildirdi

İngiltere'nin Newcastle kentinde, kaldırımdaki Müslümanların arasına dalan aracın yol kenarındaki otoparktan çıktığı bildirildi.



Yerel basında yer alan görgü tanığı ifadelerinde, bayramlaşmak için kentteki Westgate Spor Merkezi önünde toplanan Müslümanların arasına dalan aracın yol kenarındaki otoparktan çıktığı aktarıldı.



DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI



Görgü tanıkları, kadın sürücünün otoparktan çıkarken aracının kontrolünü kaybettiğini ve hızlanan aracın kaldırımdaki kalabalığa çarptığını anlattı.



Görgü tanığı ifadelerine göre, olay yerinde tedbir amaçlı bulunan polis, aracın sürücüsünü hemen gözaltına aldı.



Olayın yaşandığı spor merkezinde sabah saatlerinde Ramazan Bayramı için düzenlenen etkinliğe çok sayıda Britanyalı Müslümanın katıldığı belirtiliyor. Aracın çarptığı kişilerin de bayramlaşmak için spor salonuna gelen Müslümanlar olduğu ifade ediliyor.



Newscastle bölgesinin emniyetini sağlayan Northumbria Polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 09.14'te (TSİ 11.14) bir aracın Westgate Spor Merkezi'nin önünde bulunan yayalara çarpması sonucu 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı ve bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.



Polisin "terör bağlantılı olmadığının düşünüldüğünü" belirttiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan 42 yaşındaki kadının sorgusu devam ediyor.



POLİSTEN AÇIKLAMA



Newscastle bölgesinin emniyetini sağlayan Northumbria Polisinden yapılan açıklamada, bölge halkının emniyeti için çok sayıda polisin olay yerine sevk edildiği, gözaltına alınan sürücü dışında başka herhangi bir şüphelinin aranmadığı bildirildi.



Polis, olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde görgü tanıklarının yetkililerle iletişime geçmesini istedi ve olayın terör bağlantılı olmadığının düşünüldüğünü belirtti.