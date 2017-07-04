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İngiltere'de havalimanı ve tren istasyonu boşaltıldı

İngiltere'nin başkentinde bulunan dev havalimanındaki 3 numaralı terminal, yangın alarmı nedeniyle tahliye edildi

İngiltere'de havalimanı ve tren istasyonu boşaltıldı

İngiltere'deki Heathrow Havalimanı, yangın alarmlarının çalması nedeniyle boşaltıldı.

Havalimanınındaki üçüncü terminalde çalan alarmlar paniğe yol açtı.

Yetkililer yangın olmadığını açıklarken, yolcular yeniden terminale döndü.

BİR ALARM HABERİ DE TREN İSTASYONUNDAN

Heathrow Havaalanı'ndaki paniğin ardından, bir yangın alarmı haberi de Londra'daki Euston tren istasyonundan geldi.

Tren istasyonunun boşaltıldığı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ingiltere #Londra
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