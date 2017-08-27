İngiliz polisi, önceki gün Buckingham Sarayı önünde polise düzenlenen saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Londra Emniyetinden yapılan açıklamada, Buckingham Sarayı önünde düzenlenen saldırıyla ilgili, başkentin batısındaki bir adreste terörle mücadele birimlerinin yaptığı aramada 30 yaşındaki bir erkeğin terör bağlantılı suçlar şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.



Açıklamada, saldırı zanlısı 26 yaşındaki erkeğin sorgusunun devam ettiği kaydedildi.



120 santimetrelik kılıçla saldırdı

Polis, olayın detaylarına ilişkin dün yaptığı açıklamada, saldırganın olay anında tekbir getirerek 120 santimetrelik bir kılıçla polislere saldırı teşebbüsünde bulunduğunu açıklamıştı.

Terörle mücadele birimi tarafından soruşturulan olayda bir erkek sürücü, cuma akşamı Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önündeki Mall Caddesi'nde girişin yasak olduğu alana girerek otomobilini bölgedeki bir polis aracının yanında durdurmuştu. Bu sırada aracın içinde büyük bir kesici alet olduğunu fark eden polisler sürücüyü gözaltına almak istemiş, sürücü ise araçtan çıkmayıp polise direnmişti.

Sürücünün öndeki yolcu koltuğunun altında bulunan kılıcı alarak savurmaya başladığı, polis memurlarının da bu sırada kollarından hafif yaralandığı, polisin göz yaşartıcı sprey kullanarak saldırganı etkisiz hale getirdiği belirtilmişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi konutu olan sarayın önündeki saldırıdan sivillerin etkilenmediği ve polislerin durumlarının iyi olduğu ifade edilmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, yaptığı açıklamada, Londra polisinin hızlı ve cesur bir şekilde müdahalede bulunduğunu belirterek yaralanan polis memurlarına teşekkür etmişti.

İngiltere'de bu yıl düzenlenen terör saldırıları sebebiyle terör tehdit seviyesi en üstün bir altındaki "ciddi" kademesinde tutulurken, özellikle İngiliz Parlamentosu, Buckingham Sarayı, Başbakanlık, ünlü Trafalgar Meydanı ve kentte turistlerin yoğun olduğu daha birçok noktada silahlı polislerin sayısı artırılmıştı.