İngiltere'de tırda bulunan 39 cesede ilişkin 8 gözaltı

İngiltere'nin Essex kentinde bir tırın arkasında çoğu Vietnamlı olduğu düşünülen 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili Vietnam'da 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Vietnam Haber Ajansı (VNA), Nghe An bölgesi Emniyet Müdürü Nguyen Huu Cau'nun, Vietnam polisinin dün 8 kişiyi gözaltına aldığını açıkladığını duyurdu.

Cau, "Şüphelilerden öğrendiklerimizden yola çıkarak, insanları İngiltere'ye yasa dışı yollardan sokan bu çetelerle mücadele etmek ve bu çeteleri ortadan kaldırmak için soruşturma açacağız. Şu an yapılabilecek en iyi şey, olayın sonuçlarıyla ilgini gerekeni yapmak ve yakınlarının cansız bedenlerini alan ailelere yardım etmek." ifadelerini kullandı.

Vietnamlı emniyet yetkilileri gözaltına alınan 8 kişinin denizaşırı göçmen kaçakçılığıyla suçlandıklarını söyledi. Olayla ilgili daha önce de 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Vietnamlı diplomat ve polislerin de İngiltere'deki meslektaşlarıyla bir araya gelmek üzere hafta sonu ülkeden ayrıldığı belirtildi.