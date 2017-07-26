İngiltere 2040 yılından itibaren halk sağlığını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle benzin ve dizel ile çalışan içten yanmalı motorlara sahip minibüs ve otomobillerin satışının yasaklanacağını açıkladı.

Bakanlar içten yanmalı motorlara sahip araçların İngiltere’de halk sağlığını tehdit eden en büyük unsur olduğunu ve geçtiğimiz yıl bunun 2.7 milyar Sterlin üretim kaybına neden olduğuna dikkat çekti.



Guardian gazetesinin haberine göre, söz konusu planın son hali temmuz ayının sonunda belirlenecek.



Çevre Bakanı Michael Gove’un açıklayacağı planın özet bölümlerine ulaşan Guardian gazetesi, yerel belediyelere yardım ederek AB standartlarının altına düşen bazı alanlardaki hava kalitesini artırmayı hedefliyor.



Plan kapsamında, trafik ışıklarının yeniden programlanması da yer alıyor.



Bunun için de belediyelere 225 milyon Sterlin bütçe ayrılacak.



Gazeteye göre bazı kaynaklar ise söz konusu değişikliklerin hala masada olduğunu bunların belediyelere uygulatılabilmesi için herhangi bir planın olmadığını savunuyor.