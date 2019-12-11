İngiltere dört yılda üçüncü kez sandık başına gidiyor

İngiltere'de, yasaya göre 5 yılda bir yapılması gereken genel seçim, son dört yılda üçüncü kez düzenlenecek.

Ülkeyi erken seçime sürükleyen krizin nedeni İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden açıkmasını öngören Brexit kararı. İngiltere Parlamentosu, eski Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı birlikten çıkış anlaşmasını kabul etmemişti. Brexit krizi seçim kampanyasının merkezinde bulunuyor.

Muhafazakar Parti, eylülde AB ile vardığı Brexit anlaşması uyarınca ülkeyi 31 Ocak'ta birlikten çıkarmayı vadediyor.

Seçmen sayısının 46 milyonu bulduğu ülkede 3 bin 322 aday, 650 seçim bölgesinde parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasına girmek için yarışacak.

Avam Kamarasında salt çoğunluk olan 326 milletvekiline ulaşan parti, tek başına hükümet kurabilecek.

Ekimde erken seçim kararının alınmasından bu yana ülkede 3 milyon 100 bin yeni seçmen listeye kaydoldu.

Bu seçmenlerin 2 milyonu 35 yaşın, bir milyonu da 25 yaşın altındaki gençlerden oluşuyor.

Önceki seçimlerde yaşlı nüfusun sandıklara yoğun ilgi gösterdiği göz önüne alındığında sisteme kaydolan genç seçmenlerin sonuca etki edebileceği değerlendiriliyor.

İngiltere, Galler ve İskoçya'da seçim yarışının Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti ile Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi arasında geçeceği düşünülüyor.



ulusal.com.tr